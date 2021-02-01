В Мьянме задержали главу правящей партии и президента страны

Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, задержаны. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НЛД Мьо Ньинта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в рамках закона", - приводит агентство слова Ньинта.

По его сведениям, другие высокопоставленные представители НЛД также были "схвачены". Ньинт добавил, что ожидает, что в скором времени задержат и его. Он также сообщил Agence France Press, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными.

"Мы слышали, что она удерживается в [столице Мьянмы, городе] Нейпьидо, мы полагаем, что армия находится в процессе организации государственного переворота", - сказал он.