В Южной Корее до 14 февраля продлили жесткие карантинные меры

Правительство Республики Корея приняло решение продлить жесткие меры социального дистанцирования до 14 февраля в связи с возможностью новых случаев массового заражения коронавирусом в преддверии и во время празднования Нового года по лунному календарю.

Об этом сообщает в понедельник телерадиокомпания КBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Замминистра здравоохранения и социального обеспечения Кан Дэ Хо ранее заявил, что страну может охватить очередная волна пандемии, если допустить возобновление роста заболеваемости. Карантинный режим может быть скорректирован через неделю в зависимости от развития ситуации.

В столичном регионе Южной Кореи в настоящее время введен четвертый уровень социального дистанцирования по пятибалльной шкале, в остальных регионах - на уровень меньше.