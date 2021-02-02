Suzuki приостановила работу двух заводов в Мьянме

Японский автомобильный концерн Suzuki приостановил работу двух своих заводов в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот. Об этом во вторник сообщило агентство Кyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за опасений за безопасность работников предприятий. Решение о возобновлении работы заводов будет приниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации в стране.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.