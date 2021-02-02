Вьетнамские медики выявили вариацию "британского" штамма коронавируса

Другие страны 2 февраля 2021 16:30 (UTC+04:00)
Вьетнамские медики выявили вариацию "британского" штамма коронавируса

Вьетнамские медики выявили вариацию коронавируса, похожую на "британский" штамм. Сообщение об этом во вторник опубликовано на портале правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государственный институт гигиены и эпидемиологии заявил о выявлении нового варианта коронавируса, похожего на "британский" штамм, - говорится в сообщении портала. - Коронавирус линии B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании и по состоянию на 17 января распространился в 60 странах".

Также во вторник агентство Reuters сообщило, что последняя вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана "британским" штаммом коронавируса. Всего с 27 января в стране зафиксировано 276 новых случев заражения коронавирусом в десяти городах и провинциях Вьетнама, абсолютное большинство случаев локальные. По словам министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга, источник этой вспышки до конца неясен.

Первый случай заражения британским штаммом был выявлен во Вьетнаме 2 января 2021 года. Пациентка прибыла на авиарейсе из Великобритании. С начала эпидемии во Вьетнаме были выявлены 1 864 инфицированных, 1 460 человек выздоровели, 35 умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Чистая прибыль ЗАО AzerGold в 2021 году прогнозируется в размере 50 млн манатов
Чистая прибыль ЗАО AzerGold в 2021 году прогнозируется в размере 50 млн манатов
Швеция раскрыла объем оказанной ею поддержки Грузии
Швеция раскрыла объем оказанной ею поддержки Грузии
Азербайджан вошел в топ-5 по импорту зерна из РФ
Азербайджан вошел в топ-5 по импорту зерна из РФ
Loading Bars
Лента новостей
Чистая прибыль Pfizer за 2020 год упала на 41% США 16:43
Меморандум о сотрудничестве транспортных компаний Туркменистана и Казахстана позволит установить взаимопонимание по большинству вопросов – KAZLOGISTICS Транспорт 16:43
Установлено лицо, распространившее в соцсетях ложные сведения о коронавирусе - СГБ Азербайджана (ВИДЕО) Азербайджан 16:37
Доля частного сектора в финансировании ненефтяного сектора Азербайджана будет увеличена Экономика 16:32
Теневая экономика в Азербайджане будет сведена к минимуму Экономика 16:31
Вьетнамские медики выявили вариацию "британского" штамма коронавируса Другие страны 16:30
Азербайджан, Россия и Турция смогут обеспечить устойчивую безопасность в регионе (ВИДЕО) Политика 16:25
Отцы двух шехидов прооперированы при поддержке Фонда "YAŞAT" (ФОТО) Общество 16:23
ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9% Европа 16:23
ВВП ЕС в четвертом квартале снизился на 4,8% в годовом выражении Европа 16:22
В Гекчае около 800 человек прошли вакцинацию Общество 16:19
Населенность на освобожденных территориях Азербайджана будет доведена до уровня, который был до оккупации Политика 16:14
Bakcell перечислила 1,4 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха ИКТ 16:03
Чистая прибыль ЗАО AzerGold в 2021 году прогнозируется в размере 50 млн манатов Бизнес 16:02
Нагиф Гамзаев: Сегодня молодёжь Азербайджана стала примером для будущих поколений Политика 15:57
Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+ Энергетика 15:56
В Агдамском районе полностью разминированы 5 сел Азербайджан 15:47
В Азербайджане увеличатся зарплаты Политика 15:42
НДЦ Азербайджана обнародовал объём купонных выплат по облигациям с начала 2021 г. Финансы 15:40
В Азербайджане доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении будет увеличена Экономика 15:37
В Азербайджане будет расширен охват адресной социальной помощи Экономика 15:34
Росавиация утвердила приказ о допуске к авиасообщению из двух городов России в Азербайджан Экономика 15:30
Иран присоединился к пяти странам, производящим новые аппараты ИВЛ Экономика 15:30
Экспорт грузинских яблок вырос в 13 раз Грузия 15:25
В Казахстане утвердят Национальный план развития Казахстан 15:24
EIB о перспективах финансирования проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане Энергетика 15:22
Упрощены программы выпускных и вступительных экзаменов – ГЭЦ Азербайджана Общество 15:21
Саудовская Аравия начала дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с в рамках ОПЕК+ Арабские страны 15:20
Швеция раскрыла объем оказанной ею поддержки Грузии Бизнес 15:20
Прогресс по проекту «Абшерон»: Началась укладка труб в районе Нефтяных камней – JOCAP Энергетика 15:13
В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 7 тыс. членам семей 2837 шехидов Общество 15:12
О влиянии возобновления движения в районы на региональный туризм Азербайджана Туризм 15:09
Азербайджанская музыка стала лучом солнца для российских слушателей в пандемию - Маргарита Каратыгина Интервью 15:06
Азербайджан вступает в качественно новый стратегический этап Политика 15:04
Музыкальный презент в Баку – виртуальные традиции (ВИДЕО/ФОТО) Культура 15:02
Азербайджан является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы – МИД Австрии Энергетика 15:01
Юсиф Шейхов – от пионера Эльдара до юбилея: Путешествие в волшебном халате (ФОТО) Интервью 14:59
Существующие финансовые возможности Азербайджана достигли исторического максимума Экономика 14:55
Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительство комплекса зданий Тендеры 14:52
Объем страховых премий A-Qroup вновь увеличился Общество 14:50
Азербайджан вошел в топ-5 по импорту зерна из РФ Бизнес 14:47
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств Тендеры 14:36
Будет подготовлена "Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы" Политика 14:29
Утверждены Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030" Политика 14:27
Комплексный план развития газовой отрасли до 2030 года разрабатывают в Казахстане Энергетика 14:24
Министерство молодежи и спорта о деятельности в связи с возрождением Карабаха Общество 14:17
Туркменская хлопкопрядильная фабрика назвала показатели производства Бизнес 14:09
Шуша не столица чиновников! – Восстановление каждой пяди освобожденных земель находится под контролем Президента Ильхама Алиева – Анализ Политика 14:07
В Азербайджане пройдут парламентские слушания по вопросам молодежи Политика 14:04
Инфляция в Азербайджане в течение 2020 года была сдержанной - российская инвесткомпания Финансы 14:04
Национальный проект по развитию нефтегазохимии разработают в Казахстане Энергетика 13:59
В рамках проекта "Наш двор" благоустроен двор в Низаминском районе Баку (ФОТО) Общество 13:56
НДС для новых производственных компаний будет снижен в течение 2 лет в Казахстане Бизнес 13:53
В Казахстане запущен новый государственный банк проектов строительства Бизнес 13:50
Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла Общество 13:41
Экономика Чехии в 2020 году пережила рекордный спад Европа 13:32
Российская компания построит два сухогруза для Туркменистана Транспорт 13:27
Иран назначил главу Комитета по развитию торговли с Азербайджаном Экономика 13:23
Эксперт о росте пенсий в Азербайджане Общество 13:16
ООН выделил $2 млн регионам Азербайджана, пострадавшим от конфликта Политика 13:16
Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17% Экономика 12:59
Уставный капитал ЗАО Azergold превысил 60 млн манатов Бизнес 12:59
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился Финансы 12:46
Центр инноваций Азербайджана в 2021 году реализует ряд разнонаправленных программ ИКТ 12:43
В России впервые с 28 октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом Россия 12:42
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение расходных материалов Тендеры 12:42
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на услуги техдиагностики Тендеры 12:33
Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР Строительство 12:24
Узбекистан и Афганистан развивают энергетическое сотрудничество Узбекистан 12:23
В Туркменистане выведен новый сорт тонковолокнистого хлопчатника Бизнес 12:12
В Узбекистане при осуществлении госзакупок преференции будут предоставляться отечественным товарам Узбекистан 12:08
ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса Общество 12:02
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Партии националистического движения Турции Политика 12:02
В Португалии в январе зафиксировали наибольшее количество смертей за последние 12 лет Европа 11:57
Проект "зеленый коридор" в Азербайджане послужит усилению экспортного потенциала Экономика 11:52
Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел встречу с руководителями студенческих организаций Общество 11:51
За подделку вакцины от COVID в Китае задержаны более 80 человек Другие страны 11:49
Комитеты парламента Азербайджана проведут совместные слушания по COVID-19 Общество 11:48
Больше всего заразившихся COVID-19 в Бинагадинском районе Баку Общество 11:43
Siemens Energy планирует сократить около 8 тыс. рабочих мест к 2025 году Европа 11:40
По Азербайджану меньше всего заразившихся коронавирусом приходится на Нахчыван Общество 11:38
Азербайджанский фильм завоевал награду международного фестиваля в Чили Культура 11:36
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в годовом выражении увеличились Финансы 11:33
К 2035 году ЗАО AzerGold прогнозирует вклад на уровне около $9 млрд в ВВП Азербайджана Экономика 11:31
В Азербайджане за год зафиксировано увеличение денежной базы Финансы 11:24
В Азербайджане может произойти стабилизация в добыче нефти - ЧБТР Энергетика 11:23
«Белавиа» назвала новые сроки переоформления билетов на рейсы в Туркменистан Транспорт 11:12
В Казахстане ведется разработка концепции Национального проекта по развитию АПК Бизнес 11:11
NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения (ВИДЕО) Общество 11:10
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $57 за баррель Финансы 11:09
Azergold рассчитывает на независимость от госбюджета Экономика 11:08
Минкультуры Азербайджана о реставрации памятника "Чыраг гала" Общество 11:07
Несколько районов Измира на западе Турции затопило после ливней Турция 11:07
Туркменистан и Оман заинтересованы в создании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Бизнес 11:03
Будущее азербайджанской анимации – все началось в 30-х годах Культура 10:54
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года Узбекистан 10:53
AzerGold к 2035 году станет крупнейшей горнодобывающей компанией в регионе Экономика 10:51
Азербайджан: от энергетического и транспортного центра к цифровому хабу ИКТ 10:46
Турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме – это основа стабильности - российский политолог Политика 10:40
Аэропорт в Физули - важный приоритет для большого возвращения в Карабах Политика 10:32
Все новости