Facebook заблокировал страницу телекомпании, контролируемой военными Мьянмы

Руководство компании Facebook заблокировало в одноименной социальной сети страницу телекомпании Myawaddy, контролируемой военными Мьянмы. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание подчеркивает, что на странице телекомпании размещались публикации в поддержку военных, а также их заявления. По словам представителя Facebook, которые приводит The Wall Street Journal, руководство социальной сети "пристально следит за развитием событий в Мьянме" и принимает меры "по борьбе с распространением дезинформации и размещением публикаций, которые могут привести к росту напряженности". Он также отметил, что Facebook удаляет публикации в поддержку государственного переворота, а также подталкивающие к насилию и содержащие призывы к населению иметь при себе оружие.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министров и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.