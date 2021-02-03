В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр располагался в 1482 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, где проживают 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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