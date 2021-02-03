Китай передаст COVAX 10 млн доз вакцин от коронавируса для развивающихся стран
Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 млн доз вакцин от коронавируса.
Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран", - сказал он.
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