Бразилия намерена приобрести для вакцинации "Спутник V" и индийский Covaxin

Министерство здравоохранения Бразилии намерено закупить партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и индийского препарата Covaxin для использования в рамках национальной программы по иммунизации населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале", - говорится в документе.