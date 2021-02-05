Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V"

Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.

"Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Paraguay TV.

В середине января Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование "Спутника V" в стране.

К настоящему моменту в Парагвае было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 779 человек.