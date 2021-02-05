В Бразилии принят закон, который упростит регистрацию "Спутника V"

Верхняя палата парламента Бразилии 4 февраля приняла законопроект, обязывающий национальный регулятор в течение пяти дней регистрировать вакцины от коронавируса для целей иммунизации в условиях ЧС, если эти препараты ранее были одобрены за рубежом. Документ будет направлен на подписание главе государства. об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Федерального сената.

"Таким образом, мы признаем, к примеру, что одобрение российским регулятором "Спутника [V]" позволит бразильскому агентству по ускоренной процедуре разрешить эту вакцину", - заявил в ходе слушаний по законопроекту сенатор Эдуарду Брага, слова которого цитирует портал G1.

В соответствии с законопроектом, Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) должно будет признавать регистрацию препарата не только регуляторами Китая, США, Японии и Евросоюза, как допускалось ранее, но и Аргентины, Великобритании, Канады, России и Южной Кореи. Кроме того, предлагается признавать не только постоянную регистрацию вакцин, что предусмотрено действующим законодательством, но и временные разрешения на экстренную вакцинацию, выданную там. При этом, в соответствии с предложением сенаторов, приоритет при закупке вакцин должен будет отдаваться препаратам, производимым в Бразилии или бразильской компанией за рубежом.