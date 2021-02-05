В Южной Корее начали реализацию крупнейшего в мире проекта ветровой энергетики

Южная Корея официально объявила в пятницу о начале осуществления крупнейшего в мире проекта по созданию парка ветровой энергетики с объемом инвестиций в 48 трлн вон ($43 млрд). Как сообщило агентство Yonhap, парк установок по использованию энергии ветра будет создан на морском шельфе у города Синан в 400 км к юго-западу от Сеула (провинция Южная Чолла), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 2029 году там планируется в несколько этапов создать объект по выработке электроэнергии суммарной мощностью 8,2 ГВт. В создании проекта участвуют корейские компании Korea Electric Power Corp., SK E&S Co. и Doosan Heavy Industries & Construction Co. При этом предусмотрено активное привлечение местного населения на принципах взаимной выгоды, отмечает Yonhap.

Ожидается, что сооружение и эксплуатация установок по выработке ветровой электроэнергии приведет к созданию 120 тыс. рабочих мест.

Строительство этого объекта ветровой энергетики, указывает агентство, позволит добиться снижения на 10 млн тонн годовых объемов выброса двуокиси углерода в атмосферу.

Правительство Южной Кореи надеется, что осуществление проекта у города Синан позволит стране войти в первую пятерку ведущих государств мира по развитию морской ветровой энергетики к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов двуокиси углерода к 2050 году, подчеркивает Yonhap. Это соответствует идее "Новой зеленой сделки" президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.