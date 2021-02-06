Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech
Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для повсеместного применения инактивированную вакцину от коронавируса нового типа китайской компании Sinovac Biotech. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В нем уточняется, что власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок на рынок соответствующего препарата. Прежде эта вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.
В прошлом году Sinovac Biotech, базирующаяся в Пекине, объявила о привлечении инвестиций в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.
Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже превысило 31,23 млн.