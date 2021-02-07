В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы

Более 13 млн избирателей Эквадора примут участие в президентских и парламентских выборах, которые пройдут 7 февраля. Жителям страны предстоит избрать главу государства, вице-президента, 137 членов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) и пятерых депутатов, которые будут представлять республику в Андском парламенте - совещательном органе Андского сообщества наций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост в Эквадоре претендует рекордное число кандидатов - 16 человек. Действующий глава государства Ленин Морено принял решение не переизбираться на второй срок из-за низкого уровня популярности среди населения (менее 8%).