В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы
Более 13 млн избирателей Эквадора примут участие в президентских и парламентских выборах, которые пройдут 7 февраля. Жителям страны предстоит избрать главу государства, вице-президента, 137 членов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) и пятерых депутатов, которые будут представлять республику в Андском парламенте - совещательном органе Андского сообщества наций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На высший государственный пост в Эквадоре претендует рекордное число кандидатов - 16 человек. Действующий глава государства Ленин Морено принял решение не переизбираться на второй срок из-за низкого уровня популярности среди населения (менее 8%).
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