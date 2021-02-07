На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье у побережья острова Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 21 км к северо-западу от города Дигос (население около 116 тыс. человек) и 6 км к северо-западу от города Бансалан (население около 21 300 человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.