На Филиппинах произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье у побережья острова Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 21 км к северо-западу от города Дигос (население около 116 тыс. человек) и 6 км к северо-западу от города Бансалан (население около 21 300 человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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