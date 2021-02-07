В Мьянме второй день подряд проходят протесты против власти военных

Около 2 тысяч протестующих вышли сегодня на улицы крупнейшего города Мьянмы - Янгона - после того, как власть в стране захватили военные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне в Мьянме также проходили митинги, тогда СМИ писали о нескольких десятках тысяч участников акций. Вчера стране практически не работал интернет: NetBlocks сообщал, что количество подключений в субботу снизилось до 16% по сравнению с обычным уровнем.

Протестующие требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворота в понедельник, 1 февраля. Также встречается лозунг "Долой военную диктатуру!". Случаев применения насилия отмечено не было.

Напомнии, что в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В среду военные Мьянмы выдвинули обвинения против госсоветника страны Аун Сан Су Чжи в нелегальном импорте и использовании портативных раций. Представитель партии госсоветника "Национальная лига за демократию" Чжи Тэ распространил в фейсбуке заявление, в котором говорится, что из-за обвинений Аун Сан Су Чжи будет находиться под стражей до 15 февраля.

По данным СМИ, согласно еще одному документу, полиция выдвинула обвинения в отношении президента Вин Мьина за нарушение закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, Вин Мьин нарушал правила по борьбе с коронавирусом COVID-19.

События в Мьянме получили международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. США допустили возвращение санкций против Мьянмы.