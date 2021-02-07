В мире за сутки выявили более 432 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 105,39 млн, увеличившись за сутки более чем на 432 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 11,7 тыс., превысив 2,3 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:45 (GMT+4) 7 февраля в ВОЗ поступили сведения о 105 394 301 инфицированном и 2 302 302 умерших. Число заразившихся увеличилось на 432 332, умерших - на 11 752.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (237 798), на втором месте - регион Европы (128 578), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 691).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 547 977. Далее следуют Индия (10 826 363), Бразилия (9 447 165), Россия (3 967 281), Великобритания (3 929 839), Франция (3 262 505), Испания (2 913 425), Италия (2 625 098), Турция (2 524 786), Германия (2 284 010), Колумбия (2 142 660) и Аргентина (1 970 009).