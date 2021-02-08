Власти Индонезии намерены 10 февраля опубликовать доклад о расследовании крушения Boeing

Предварительный отчет о расследовании крушения индонезийского Boeing 737-524 в акватории Яванского моря будет опубликован 10 февраля.

Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, документ появится на официальном сайте ведомства.

Ранее власти Индонезии сообщали, что доклад, в котором будет содержаться информация о ходе расследования, но не будут названы причины катастрофы, будет опубликован в течение 30 дней с момента происшествия.