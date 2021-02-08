Johnson & Johnson подала в ЮАР заявку на срочную регистрацию вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson подала заявку в правительство Южно-Африканской Республики на регистрацию созданной ею вакцины от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал eNCA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, разрешение на применение вакцины Johnson & Johnson может быть получено в ближайшие дни в связи с тем, что у властей появились сомнения в эффективности прибывшей в ЮАР партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Правительство ЮАР и компания Johnson & Johnson заключили соглашение о поставках в страну 9 млн доз вакцины от коронавируса, однако пока власти не выдали лицензию на ее применение.

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил 7 февраля, что власти намерены приостановить подготовку к началу массовой вакцинации населения от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за поступивших данных о ее низкой эффективности против штамма 501.V2. Проведенные в ЮАР исследования действенности этой вакцины по противодействию южноафриканскому штамму показали, что ее уровень составляет около 22%, отметил телеканал. Глава комитета по вакцинации ЮАР Барри Шуб заявил в понедельник, что медицинские власти могут рассмотреть вопрос о приостановке использования в стране вакцины AstraZeneca.

Первая партия препарата AstraZeneca в количестве 1 млн доз прибыла в ЮАР из Индии 1 февраля. Вакцина поступила на проверку в ряд научных учреждений страны для определения ее эффективности против южноафриканского штамма. Все тесты должны завершиться к середине февраля.