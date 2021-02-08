Сингапур разрешил продажу автомобилей Tesla

Другие страны 8 февраля 2021 17:02 (UTC+04:00)
Сингапур разрешил продажу автомобилей Tesla

Власти Сингапура разрешили продажу на территории города-государства электромобилей американской компании Tesla. Как пишет в понедельник газета Straits Times, цена на седан Model 3 в минимальной комплектации составит 145 тыс. сингапурских долларов ($108,5 тыс.), в максимальной - 215 тыс. сингапурских долларов ($160,9 тыс.), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Управление наземного транспорта республики отнесло данные автомобили к высшей категории Системы распределения выбросов в атмосферу, что подразумевает налоговые преференции в размере 25 тыс. сингапурских долларов ($18,7 тыс.). Кроме того, действует общая льгота для электромобилей в размере 20 тыс. сингапурских долларов ($14,9 тыс.).

Между тем решение регулятора вызвало вопросы у местных экспертов, поскольку автомобили аналогичной мощности - Porsche Taycan, Jaguar I-Pace, Audi e-tron - были внесены в более низкую категорию и получили меньшие налоговые льготы.

Tesla впервые появилась на рынке Сингапура в середине 2010 года, но уже через год вынуждена была закрыть дилерские центры. Несмотря на появившиеся в 2016 году слухи о возможном возвращении электромобилей в республику, глава компании Илон Макс тогда отметил, что Сингапур выступает против Tesla и электрокаров в целом. Однако впоследствии правительство приняло программу развития экологического транспорта, введя определенные налоговые льготы, развивая необходимую для подобных машин инфраструктуру.

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