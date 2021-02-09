Чистая прибыль Honda за девять месяцев финансового года снизилась на 8,5%

Чистая прибыль японского концерна Honda, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2020-2021 финансового года, завершившихся 31 декабря, снизилась на 8,5% — до 444,1 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 257,21 иены (2,4 доллара) против 276,13 иены (2,6 доллара) годом ранее. Выручка Honda при этом уменьшилась на 16,7% — до 9,55 триллиона иен (90,5 миллиарда долларов).

Чистая прибыль компании в третьем квартале текущего финансового года выросла в 2,4 раза, до 284 миллиардов иен (2,69 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 164,51 иены (1,56 доллара) против 66,37 иены (0,6 доллара) годом ранее. Выручка Honda выросла на 0,6% — до 3,771 триллиона иен (35,7 миллиардов долларов).

Компания ожидает чистую прибыль по итогам текущего финансового года на уровне 465 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов) против 390 миллиардов иен (3,69 миллиарда долларов), которые компания прогнозировала в ноябре 2020 года. Однако выручка, по оценкам компании, составит 12,95 триллиона иен (122,7 миллиарда долларов), а не 13,05 триллиона иен (123,6 миллиарда долларов), как ожидалось ранее.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.