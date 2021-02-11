Парламент Молдовы рассмотрит программу и состав нового правительства

Парламент Молдовы рассмотрит на пленарном заседании в четверг программу и состав правительства Натальи Гаврилицы, которую выдвинула на этот пост президент страны Майя Санду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Гаврилица занимала пост министра финансов в кабинете Санду, который просуществовал пять месяцев. Сейчас она работает вице-председателем учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС). Гаврилица уже заявила, что в своем выступлении перед депутатами потребует распустить нынешний состав законодательного органа, чего добивается ПДС.

Необходимость досрочных выборов признают и другие крупные партии, однако ПДС желает провести их как можно быстрее, чтобы улучшить свое представительство в парламенте после победы на президентских выборах. Гаврилица рассчитывает, что депутаты отклонят ее кандидатуру, а при повторном отказе президент страны получит право инициировать роспуск парламента.

При этом оппоненты ПДС указывают, что новая избирательная кампания и правительство с ограниченными полномочиями только усугубят экономическую ситуацию в стране и не позволят должным образом отвечать на вызовы пандемии. Так, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон предлагал ПДС сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы, но это предложение было отклонено. Тогда Додон пошел на уступки, заверив, что социалисты, которые насчитывают 37 депутатов в 101-местном парламенте, не станут голосовать за правительство Гаврилицы. Вместе с 15 голосами ПДС они формируют большинство, которое сможет отклонить эту кандидатуру, а также спровоцировать роспуск парламента.