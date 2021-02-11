В Тихом океане у Новой Каледонии зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 6,6 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 530 км к востоку от административного центра Новой Каледонии города Нумеа, где проживают около 93 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил об отсутствии угрозы цунами после этого землетрясения.

Ранее в среду, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в этом районе произошли еще несколько сильных подземных толчков магнитудой от 6,0 до 7,2. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предостережение об угрозе цунами, которое впоследствии было отменено.