Власти ЮАР продлили до 15 марта режим общенационального бедствия в связи с пандемией

Кабинет министров ЮАР продлил в стране на месяц - до 15 марта - режим общенационального бедствия в связи с пандемией нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг местный телеканал eNCA.

До этого ограничительные меры, предусматривающие комендантский час, обязательное ношение масок в общественных местах, запрет на массовые собрания и особый порядок продажи алкогольной продукции, должны были истечь 15 февраля. Впервые режим общенационального бедствия в связи с коронавирусом был введен в стране 15 марта 2020 года и с тех пор регулярно продлевался решением кабинета министров.

В ЮАР, по последним данным, насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 476 135 и 46 290 соответственно. В конце февраля власти намерены начать массовую вакцинацию населения от коронавируса.