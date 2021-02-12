Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз

Сильный смог окутал Пекин в пятницу - первый день нового года по лунному календарю. Согласно данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 в отдельных районах города достигла 339 микрограммов на кубометр при максимально допустимом значении 25 микрограммов на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Максимальная концентрация вредных веществ в воздухе города была достигнута ранним утром пятницы. К обеду концентрация частиц PM 2,5 снизилась до 223 микрограммов на кубометр, что по-прежнему превышает норму ВОЗ почти в девять раз.

Местные власти рекомендовали жителям без необходимости не покидать свои дома и минимизировать нахождение на открытом воздухе людей пожилого возраста и детей. Согласно прогнозам синоптиков, смог продержится в воздухе над Пекином по меньшей мере еще сутки. За последние три недели среднее качество воздуха в Пекине ни разу не удовлетворяло нормам ВОЗ.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги.