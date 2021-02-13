При пожаре на таможенном пункте в Афганистане пострадали 17 человек

Число раненых в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на таможенном пункте в северо-западной провинции Герат, увеличилось до 17. Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал 1TV информировал о семи пострадавших. По его данным, все пострадавшие были госпитализированы. Один человек получил серьезные ранения.

По данным Tolo News, пожар возник в результате взрыва бензовозов. В настоящее время горят около 500 грузовых машин.

По словам губернатора, для тушения пожара не хватало оборудования. Таможенный пункт, где возник пожар, располагается близко к границе с Ираном.