При пожаре на таможенном пункте в Афганистане пострадали 17 человек
Число раненых в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на таможенном пункте в северо-западной провинции Герат, увеличилось до 17. Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал 1TV информировал о семи пострадавших. По его данным, все пострадавшие были госпитализированы. Один человек получил серьезные ранения.
По данным Tolo News, пожар возник в результате взрыва бензовозов. В настоящее время горят около 500 грузовых машин.
По словам губернатора, для тушения пожара не хватало оборудования. Таможенный пункт, где возник пожар, располагается близко к границе с Ираном.
Лента новостей
Госслужба Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора по обязательному страхованию
Группа российских и азербайджанских журналистов побывала в Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
Один из самых харизматичных актеров Пярвиз Мамедрзаев отмечает юбилей: Без единого произнесенного слова… (ФОТО)
Казахстан, Узбекистан рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между странами
Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа