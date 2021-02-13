В Японии четыре человека пострадали в результате землетрясения

Другие страны 13 февраля 2021 19:38 (UTC+04:00)
В Японии четыре человека пострадали в результате землетрясения

По крайней мере четыре человека пострадали в японской префектуре Фукусима в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. По данным Kyodo, в одноименном административном центре префектуры Фукусима также произошло несколько пожаров, в настоящее время пожарные службы уточняют эту информацию.

На кадрах прямого включения японского общественного телевидения из города Иваки (префектура Фукусима) показали разбитые в результате подземных толчков витрины одного из местных торговых центров.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като на экстренной пресс-конференции сообщил, что объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами снято. Кроме того, Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия. При канцелярии премьер-министра Ёсихидэ Суга начал работу кризисный штаб, сам глава японского правительства, как и другие члены кабмина, также прибыл на свое рабочее место. Генсек кабмина пообещал, что местное население будет оперативно получать информацию о сложившейся ситуации.

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