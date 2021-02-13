Атомные объекты Японии не пострадали в результате землетрясения

Другие страны 13 февраля 2021 21:05 (UTC+04:00)
Атомные объекты Японии не пострадали в результате землетрясения

Атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке страны. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно получаемой нами информации, никаких нештатных ситуаций на атомных объектах страны зафиксировано не было", - отметил он. В частности, по данным компании Tokyo Electric Power (TEPCO), не было зафиксировано нештатных ситуаций или изменений в уровне радиационного фона на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

В районе АЭС не было зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона. Как подчеркнули в TEPCO, специалисты станции продолжают мониторинг ситуации.

В 23:08 по местному времени (18:08 GMT+4) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - к текущему моменту было зафиксировано уже более 10.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Землетрясение и цунами тогда уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 метров, сровняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким. В результате трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Удар стихии также вызвал аварию на АЭС "Фукусима-1", ликвидация последствий на которой продолжается до сих пор.

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