Премьер Японии заявил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям

Землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Об этом журналистам сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных [разрушениях] не поступало", - отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава японского правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.

Между тем, по данным агентства Kyodo, число пострадавших в результате землетрясения достигло 30. Большинство из них находятся в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги, где подземные толчки ощущались особенно сильно.