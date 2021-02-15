Инспектор ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19

Другие страны 15 февраля 2021 08:39 (UTC+04:00)
Инспектор ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19

Изучающие происхождение коронавируса в Китае исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при посещении китайского города Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение началось раньше, чем считалось. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал CNN.

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал телеканалу, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.

"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием", - сказал эксперт.

В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря.

Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года.

Эмбарек отметил, что китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из этих 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 - клиническим диагнозом, основанном на симптомах у пациентов.

По словам эксперта, заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15% случаев протекают в тяжелой форме, в большинстве случаев - в легкой. Поэтому он не исключил, что были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать 1 тыс. человек.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

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