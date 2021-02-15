В Мьянме частично восстановили доступ в интернет

Доступ в интернет частично восстановлен в Мьянме в понедельник после сбоев на фоне протестов против военного переворота. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks.

"Доступ к интернету [начал] восстанавливаться в Мьянме с 09:00 по местному времени (06:30 GMT+4). Сетевые данные показывают, что уровень связи по всей стране повышается до обычного после информационной блокады. Социальные сети по-прежнему ограничены для большинства пользователей", - говорится в публикации на странице организации в Twitter.

Ранее NetBlocks сообщила об ограничении доступа в интернет на территории страны. Уровень доступа на национальном уровне составлял порядка 14% от стандартных показателей.

В воскресенье в Мьянме прошли протесты против военного переворота. По информации агентства Reuters, для разгона протестующих службы безопасности отправили бронемашины на улицы крупных городов страны. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными.