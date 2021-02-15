Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести
20 человек числятся пропавшими без вести и еще 14 получили серьезные травмы в результате оползня на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило в понедельник индонезийское агентство ANTARA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Нгетос (провинция Восточная Ява). "Получившим увечья жителям была оказана медицинская помощь на месте, цитирует ANTARA представителя агентства Радитья Джати. - В результате происшествия разрушены восемь домов".
По его словам, оползень был вызван продолжительными ливнями.
На месте происшествия идут поисково-спасательные работы с привлечением полиции и армии, а также добровольцев.
Кроме того, несколько деревень на острове попали в зону затопления из-за двух разлившихся рек.
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