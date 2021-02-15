Почти 1,6 тыс. домов в Японии получили повреждения в результате землетрясения

По меньшей мере 1 596 жилых домов в Японии получили повреждения в результате произошедшего 13 февраля на северо-востоке страны землетрясения магнитудой 7,3. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что подавляющее большинство поврежденных строений находится в северо-восточной префектуре Фукусима - 1 410 домов. Еще 186 строений, пострадавших из-за буйства стихии, расположены в соседней префектуре Мияги.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.