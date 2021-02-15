Район аэропорта в иракском городе Эрбиль подвергся ракетному обстрелу

Район аэропорта иракского города Эрбиль, где находится американская военная база, подвергся в понедельник вечером ракетному обстрелу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, было выпущено не менее трех ракет. С территории аэропорта поднимаются клубы дыма.

Сообщается о по меньшей мере трех пострадавших. Источники в силовых структурах сообщили, что целью обстрела была база ВВС США.