У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7

Сейсмологи зафиксировали в во вторник землетрясение магнитудой 6,7 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался в 58 км к западу от города Порт-Вила, где проживают около 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.