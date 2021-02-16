У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7
Сейсмологи зафиксировали в во вторник землетрясение магнитудой 6,7 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии располагался в 58 км к западу от города Порт-Вила, где проживают около 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
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