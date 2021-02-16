ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

Власти Южноафриканской республики (ЮАР) хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает газета Economic Times, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Согласно сообщению, ЮАР мотивируют это решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тыс. доз вакцины в ближайшие недели.

Ранее глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.