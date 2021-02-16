В Японии заявили, что часть вакцины компании Pfizer в стране придется выбросить

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много, - пояснил он. - Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями".

В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. "Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля.

В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от коронавируса с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.