В Японии проведут масштабное исследование возможных побочных эффектов от вакцинации

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии после начала вакцинации от коронавируса проведет масштабное исследование среди населения на предмет появления возможных побочных эффектов. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС..

Исследование будет проводиться путем опроса через социальные сети. Как ожидается, оно начнется в апреле. Всего планируется опросить порядка 3 млн человек - по 1 млн для каждой из трех вакцин, которые закупает японское правительство.

После этого все полученные данные будут проанализированы, а команда экспертов подготовит доклад о том, связаны ли какие-либо симптомы или недомогание именно с вакцинацией.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины производства американской фармацевтической компании Pfizer на территории страны. Вакцинация, как ожидается, начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека") и американской биотехнологической фирмой Moderna.