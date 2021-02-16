ЮАР хочет вернуть индийскому производителю вакцину AstraZeneca

Власти Южно-Африканской республики намерены возвратить Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые были поставлены в начале февраля. Об этом сообщила во вторник газета Economic Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Производитель препарата - Институт сыворотки Индии - получил просьбу правительства ЮАР принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca после того, как власти этой страны отказались от использования данного препарата в своей программе вакцинации, пишет издание.

Испытания полученной от Индии вакцины в южноафриканском университете Витватерсранда и в Оксфордском университете показали, что она обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, вызванных преобладающим в ЮАР штаммом коронавируса 501Y.V2, в легкой и умеренной формах.

1 млн доз вакцины индийского производства были доставлены в ЮАР в начале этого месяца, поступление еще 500 тыс. планировалось в ближайшие недели. Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.

ЮАР пока не приступила к выполнению своей программы вакцинации от COVID-19. Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA) дало согласие на частичное использование вакцины производства американской компании Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). Выдача полной лицензии на использование этой вакцины на территории страны будет зависеть от степени ее эффективности.

Как отмечает издание, просьба ЮАР о возврате вакцины Индии поступила после того, как Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использование AstraZeneca по всему миру.