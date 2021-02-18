Вакцинация - одно из звеньев целого ряда важных инструментов для прекращения трагических последствий COVID-19 - ВОЗ (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Доступность безопасных и эффективных вакцин - огромный шаг вперед в контексте борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом в интервью Trend сказал региональный советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин и иммунизации, д-р Сиддхарта Датта.

Он отметил, что по мере появления большого количества типов и объемов вакцин у людей будет все больше возможностей положить конец пандемии.

«Первая ближайшая цель - убедиться, что текущие поставки доз вакцины максимально повлияют на сокращение тяжелого течения коронавируса и смертности от него», - сказал он.

Отметив, что потребуется время, чтобы произвести количество вакцин достаточное для вакцинации всего населения планеты от COVID-19, Датта сказал, что поэтому все должны продолжать следовать проверенным мерам личной защиты от инфекции, включая частое мытье рук, физическое дистанцирование и ношение маски в соответствии с рекомендациями.

Говоря о плюсах и минусах массовой вакцинации населения, Датта объяснил, что вакцинация является одним из звеньев целого ряда важных инструментов для уменьшения и, в конечном итоге, прекращения трагических последствий этой пандемии.

«Страны Европейского региона ВОЗ неоднократно проводили вакцинацию для различных возрастных групп в отношении нескольких болезней, таких как корь, краснуха и полиомиелит. Поэтому метод вакцинирования доказал свою эффективность в контроле и ликвидации болезней», - сказал он.

Говоря о процессе подготовки к вакцинации, Сиддхарта Датта отметил важность того, чтобы данный процесс был адаптирован к реалиям каждой страны.

Датта отметил, что ВОЗ предоставляет техническую помощь органам здравоохранения стран, если это необходимо.

По его словам, эта поддержка включает в себя политический диалог, взаимодействие с партнерами и мобилизацию ресурсов; поддержку в разработке национальной стратегии вакцинации, основанной на фактических данных и этических ценностях.

«ВОЗ также обеспечивает правовую и нормативную базу, способствующую приобретению вакцин; поддерживает создание условий предоставления услуг иммунизации», - отметил Датта.

Подчеркнув, что невозможно вакцинировать всех сразу, Датта отметил, что стратегическая приоритезация также имеет решающее значение для того, чтобы первые поставки доз вакцины оказали максимально возможное влияние на распространение болезни.

«Это означает уделение первоочередного внимания лицам, подвергающимся наибольшему риску, таким как медицинские работники, которые лечат пациентов с COVID-19, и пожилые люди, которые подвержены более тяжелому течению заболевания», - сказал он.

Датта отметил, что в данной связи ВОЗ предоставляет правительствам стран подробные инструкции, разработанные при поддержке независимых экспертов, но окончательное решение о том, кто будет вакцинирован в первую очередь, принимается властями каждой страны по отдельности.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)