Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 6,2 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился примерно в 148 км к юго-западу от столицы страны, города Порт-Вила, где проживают около 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами пока не поступали.
16 февраля у побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7. За последние несколько суток в регионе было зафиксировано еще несколько подземных толчков магнитудой от 4,8 до 5,5.
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