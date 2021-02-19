Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 10 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 51 879, до 10 030 626. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг бразильским Минздравом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 1 367 и достигло 243 457. Выздоровели почти 9 млн пациентов.
Таким образом, Бразилия стала третьей страной в мире после США и Индии, где число заразившихся коронавирусом превысило 10 млн.
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