Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 10 млн

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 51 879, до 10 030 626. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг бразильским Минздравом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 1 367 и достигло 243 457. Выздоровели почти 9 млн пациентов.

Таким образом, Бразилия стала третьей страной в мире после США и Индии, где число заразившихся коронавирусом превысило 10 млн.