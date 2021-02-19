В Боготе произошел взрыв
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, который произошел в столице Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в четверг днем на юге Боготы. Взрыв произошел на складе, где хранились чистящие средства. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.
Власти начали расследование.
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