Премьер Австралии назвал введенные Facebook ограничения угрозой для страны

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал ограничения, введенные компанией Facebook на территории страны, угрозой, укрепившей решимость правительства принять кодекс для медиапространства, и призвал компанию вернуться к переговорам. Об этом австралийский лидер заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Сиднее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это Австралия, если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам, - это разумно. Но идея закрыть сайты, что они [Facebook] сделали вчера, это своего рода угроза, и <...> это не очень хороший шаг с их стороны. Необходимо быстро перешагнуть это и вернуться к столу переговоров, чтобы во всем разобраться", - сказал Моррисон, отметив, что Австралия не отступит от своего намерения внедрить кодекс для участников медиарынка.

Глава правительства отметил, что лидеры Великобритании, Индии и Канады внимательно следят за развитием ситуации в Австралии и за реакцией Facebook на намерение страны ввести кодекс для СМИ. "Мы видим большой интерес всего мира к тому, что делает Австралия. Нехорошо удалять Австралию из друзей, потому что мы очень дружелюбны", - сказал Моррисон.

Главный казначей страны Джош Фрайденберг в свою очередь отметил, что в данном случае "на кону больше, чем одна или две коммерческие сделки". "Речь идет о суверенитете Австралии", - подчеркнул он. Также казначей сообщил, что Австралия выступила с призывом к другим странам поддержать ее в стремлении урегулировать поведение цифровых гигантов и побудить их платить за новости, опубликованные на их платформах.

18 февраля администрация Facebook отключила возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии. Эти ограничения затронули также некоторые учреждения и организации, не имеющие отношения к медиа. Оказались заблокированы страницы некоторых региональных министерств и ведомств, государственных служб и ряда социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и восстановила работу "случайно затронутых страниц".

В настоящий момент австралийский парламент рассматривает кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за "контент, который они не просили". По его мнению, новый кодекс создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.