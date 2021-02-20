Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии

Другие страны 20 февраля 2021 06:34 (UTC+04:00)
Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии

Корпорация Facebook, ограничившая в четверг часть функций одноименной социальной сети в Австралии, вернулась к переговорам с правительством страны. Об этом в субботу заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии [между правительством Австралии и Facebook], чтобы мы сумели привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решила, по всей видимости, снова подружиться с нами и возобновить разговор", - цитирует премьера новостной портал 7News.

Также Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как сотни страниц государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы социальной сетью. Милнер отметил, что компания "сожалеет об ошибках", допущенных при отключении функции публикации, просмотра и распространения новостей для австралийских пользователей, однако подчеркнул, что развитие ситуации целиком зависит от действий федерального правительства Австралии.

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