В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса

Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии сегодня. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр отметил, что для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, получивший одобрение национального регулятора 25 января.

Основная программа вакцинации в Австралии начнется, как и было запланировано, 22 февраля. На ее первом этапе вакцину получат работники больниц и медицинских служб, сотрудники пограничной службы и карантинных отелей, а также персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов. Ожидается, что за первую неделю вакцинации от коронавируса будут привиты порядка 60 тыс. человек в 190 городах страны.

Общий объем вакцин, заказанных австралийским правительством, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX.