Число убитых в результате тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 62
Количество заключенных, убитых в ходе бунтов, которые вспыхнули в трех эквадорских тюрьмах, возросло до 62. Об этом во вторник сообщает агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о 50 жертвах.
По предварительным данным, причиной бунтов стала борьба враждующих банд наркоторговцев. О пострадавших правоохранителях не сообщается.
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