Число убитых в результате тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 62

Количество заключенных, убитых в ходе бунтов, которые вспыхнули в трех эквадорских тюрьмах, возросло до 62. Об этом во вторник сообщает агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 50 жертвах.

По предварительным данным, причиной бунтов стала борьба враждующих банд наркоторговцев. О пострадавших правоохранителях не сообщается.