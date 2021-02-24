Трюдо заявил о начале реализации дорожной карты новой вехи двусторонних отношений с США

Правительства Канады и Соединенных Штатов подготовили дорожную карту по целому ряду тем, к реализации которой готовы незамедлительно приступить. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом. Его выступление транслировали канадские национальные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (23 февраля - прим. ТАСС) мы делаем следующий шаг [в наших двусторонних отношениях]. Президент [Байден] и я обсудили новую амбициозную партнерскую дорожную карту, основанную на общих ценностях и приоритетах, которая позволит нашим странам работать вместе в течение последующих лет, - сказал он. - Мы не будем терять время и приступаем к работе".

Трюдо пояснил, что приоритетными направлениями в работе двух государств станут локализация пандемии, создание новых рабочих мест для среднего класса, борьба с бедностью и с изменениями климата, противостояние экстремизму, поддержка политики мультикультурализма, обеспечение перехода на источники чистой энергии. "Мы сталкиваемся с трудными временами, но мы не одни. Канада и США - самые близкие союзники, наиболее важные торговые партнеры и старейшие друзья", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства Канады также поблагодарил Байдена за готовность помочь освободить двух канадских граждан, которые, по мнению Оттавы, незаконно удерживаются в Китае.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан, которым позже были предъявлены обвинения в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.