Евросоюз призывает Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла ЕС
ЕС сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров .
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.
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