Парламент Австралии принял кодекс, обязывающий цифровые платформы платить СМИ за новости

Федеральный парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ, который обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент. Об этом в четверг сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Парламент [Австралии] одобрил предложенный правительством [Скотта] Моррисона (премьер-министра Австралии) обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, <…> а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров", - указал Фрайденберг в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.

Кодекс для СМИ был предложен правительством Австралии летом 2020 года для устранения критического переговорного дисбаланса между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook. Платформы предложенный документ сочли несправедливым и пообещали ограничить ряд функций на территории Австралии, если он вступит в силу. Позднее Google приняла условия кодекса и заключила контракты с рядом австралийских СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. Facebook, напротив, не дожидаясь вступления нового кодекса в силу, отключил на территории Австралии функции социальной сети, обеспечивающие публикацию, просмотр и распространение новостей.

В ходе переговоров главный казначей Австралии и глава Facebook Марк Цукерберг достигли соглашения, согласно которому социальная сеть примет условия кодекса после того, как правительство внесет в него ряд поправок, позволяющих более точно оценить роль платформы в развитии медиасектора страны и ее обязанности по оплате контента.