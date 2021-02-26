Новым генсекретарем ICAO станет колумбиец Хуан Карлос Салазар

Колумбиец Хуан Карлос Салазар станет 36-м генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ICAO, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этом посту 1 августа 2021 года он сменит представительницу Китая Фан Лю, которая занимает эту должность с 2015 года. Салазар с 2018 года занимает пост генерального директора Организации гражданской авиации Колумбии.

На посту генсекретаря ICAO он пробудет как минимум один трехлетний срок.